1.200 kilo coke die in Vlissingen werd onderschept, was bestemd voor loods in Food Center Amsterdam

Bananen De partij van 1.200 kilo cocaïne werd in augustus aangetroffen tussen een partij bananen, in een container afkomstig uit Colombia. Een 43-jarige man uit Amsterdam werd aangehouden. Tijdens zijn arrestatie bleek de verdachte 19.000 euro aan contanten bij zich te hebben. Dat geld is samen met een bedrijfsauto in beslag genomen. In de woning van de verdachte zijn digitale gegevensdragers en een kilo wiet in beslag genomen.

Monster

Ook werden er twee bedrijfspanden onderzocht. Het Parool schrijft dat een van die panden een loods bleek te zijn in het Food Center in Amsterdam-West. De politie en douane hadden de cocaïne uit de vracht gehaald en een monster van 30 gram coke teruggeplaatst en vervolgens gecontroleerd doorgestuurd. Die 30 gram is vervolgens aangetroffen in de bewuste loods.

Overtreding Opiumwet

Op vrijdag 17 oktober is op last van de locoburgemeester de bedrijfsloods aan de Centrale Groothandelsmarkt voor een half jaar gesloten. Dat betekent dat niemand de loods mag betreden tijdens deze periode. De sluiting geldt op grond van overtreding van de Opiumwet.

Ernstig gevaar

De gemeente Amsterdam schrijft over de bedrijfsloods en sluiting: ‘De partij met daarin 1.200 kilo cocaïne was onderweg naar dit adres aan de Centrale Groothandelsmarkt. Handel, gebruik en aanwezigheid van drugs hebben een nadelig effect op de openbare orde. Het in gebruik blijven van de loods levert dan ook een ernstig gevaar op voor de veiligheid in de buurt. Het doel van de sluiting is om de openbare orde onmiddellijk te herstellen.’