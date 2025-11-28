1 miljoen euro cash en tien arrestaties in Antwerps cocaïneonderzoek naar Balkanbende

Sky ECC Uit een onderzoek naar ontsleutelde Sky ECC-chats in 2020 slaagden de autoriteiten erin om een criminele organisatie uit de Westelijke Balkanregio te ontmantelen die cocaïne zou invoeren via de haven van Antwerpen. Daarvoor rekruteerde ze mensen in de haven.

Geldtransport naar Amsterdam

Tussen augustus en december 2020 zou er 1.791 kilo cocaïne zijn binnengesmokkeld, goed voor een geschatte waarde van 51,9 miljoen euro. Via info uit Sky ECC komt ook een geldtransport van 155.000 euro van Antwerpen naar Amsterdam voor voren.

Het tweede onderzoek startte in februari dit jaar na de inbeslagname van 40 kilo cocaïne die op een kaai in de Antwerpse haven werden aangetroffen in een container. Het onderzoek bracht aan het licht dat het hier minstens om 261,95 kilo cocaïne zou gaan.

De onderzoeksrechter gaf woensdag opdracht voor dertien huiszoekingen in Antwerpen, Berchem, Deurne, Merksem, Mortsel, Wilrijk en Wuustwezel en bij een bedrijf in de Waaslandhaven.

Arrestaties

Tien verdachten tussen 40 en 59 jaar werden gearresteerd. Vier verdachten zijn uiteindelijk door de onderzoeksrechter aangehouden, één verdachte heeft voorwaarden opgelegd gekregen.

Tijdens de huiszoekingen werden er twee woningen, 1 miljoen euro cash en vacuüm verpakt, verborgen ruimtes, twee motoren, twaalf schilderijen, gsm-toestellen en andere luxegoederen aangetroffen en in beslag genomen.

De onderzoeken worden voortgezet door FGP Antwerpen, onder leiding van de onderzoeksrechter.