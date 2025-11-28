10 jaar cel geëist tegen Antoon R. voor aanslag met handgranaat op Eindhovense woning

Dubbel betalen

Die nacht rijden drie mannen naar de woning in Eindhoven en proberen het woonkamerraam te vernielen. Dat lukt niet helemaal, het raam wordt niet compleet vernield. De granaat kan op die manier dus niet naar binnen worden gegooid. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte belooft dat als ze terug gaan en de klus afmaken, hij ze dubbel zal betalen. Ook komt naar voren dat de betrokkenen contact met elkaar blijven houden. Zo blijkt uit onderzoek dat de Ossenaar de mannen een moker brengt om het venster wél kapot te krijgen.