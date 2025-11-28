28 november 2025
10 jaar cel geëist tegen Antoon R. voor aanslag met handgranaat op Eindhovense woning
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank Den Bosch tien jaar cel geëist tegen de 32-jarige Ossenaar Antoon R. voor zijn rol bij een aanslag met een handgranaat op een Eindhovense woning in september 2018. Antoon R., een zoon van de Brabantse “godfather” Martien R., zit momenteel al een celstraf van tien jaar uit. Hij wordt volgens het OM gezien als opdrachtgever en facilitator van de aanslag.