13 jaar cel voor dodelijke schietpartij in Amsterdamse coffeeshop

Beeld: coffeeshop Green Place (foto Joost van der Wegen)

In het hoofd

De schietpartij vond op 19 november 2023 plaats bij coffeeshop ‘Green Place’ aan de Kloveniersburgwal, rond 22.20. De 33-jarige Saïd Yusuf werd in het hoofd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Later bleek een ruzie over drugsgeld de aanleiding van de dodelijke schietpartij, aldus de nieuwszender.

Aangehouden

Twee verdachten werden aangehouden. Fuad H. werd in Duitsland gearresteerd. De 28-jarige schutter, Mohamed H., meldde zich een dag na de schietpartij bij het politiebureau. Hij ontkende niet dat hij bij ‘zulke zaken betrokken was geweest.’

Maar zijn handlanger Mohamed H. zou de trekker uiteindelijk hebben overgehaald.

Kille liquidatie

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 13 jaar cel tegen beide mannen. Volgens de officier van justitie was er sprake van een ‘kille en zuivere liquidatie’. De rechtbank gaat daarin mee.

Fuad H. en Mohamed H. en het slachtoffer kregen ruzie met elkaar in de coffeeshop, waarbij het slachtoffer de telefoon van de latere daders had afgepakt en niet wilde teruggegeven. Kort daarna werd het slachtoffer door het hoofd geschoten, waardoor hij later kwam te overlijden.