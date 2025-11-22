13,8 ton cocaïne bestemd voor Nederland gepakt in Colombia

Volgens de Colombiaanse minister van Defensie, Pedro Arnulfo Sánchez, is deze onderschepping de grootste in het land van het afgelopen decennium.

De cocaïne was verstopt in een zending met zakken natuurlijk gips. Volgens Sánchez was de coke eigendom van drugscriminelen die vanuit Buenaventura opereren. Buenaventura is een stad in het westen, aan de Pacifische kant van Colombia.

Recent werd duidelijk dat de productie van cocaïne dit jaar een record zal bereiken.