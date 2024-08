15 jaar cel voor doden en wegmaken lichaam Wico van Leeuwen

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag 15 jaar cel opgelegd aan de 30-jarige Mart B. uit Borculo voor het doden van Wico van Leeuwen (48) en het wegmaken van zijn lichaam. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Doorgesneden keel

Van Leeuwen is op 17 mei 2022 voor het laatst in leven gezien in Borculo, op de fiets. Hij verdiende zijn geld onder meer met tuinonderhoud. Op die bewuste avond waren Mart B. en Van Leeuwen in een woning in Borculo, waar zij beiden verbleven, en waar het slachtoffer in woonde bij B.. De 30-jarige man sneed Van Leeuwen met een mes de keel door. Daarna wiste hij de sporen in de woning en maakte het lichaam van Van Leeuwen weg.

Uit sporenonderzoek blijkt volgens de rechtbank dat Van Leeuwen in zijn woning ernstig gewond is geraakt. Mart B., die in februari 2023 werd opgepakt, heeft volgens de rechtbank veel werk verricht om de bloedsporen te wissen.

Niet aannemelijk

In een laat stadium wees de Borculoër een ander als dader aan. Die andere man was toen al overleden. Volgens de rechtbank is dit alternatieve scenario niet aannemelijk. De Borculoër verklaarde namelijk wisselend over de toedracht, of zweeg hierover.

Blijvende onzekerheid

De rechtbank is van oordeel van Mart B. “een stuitend gebrek aan respect voor het leven van een ander” vertoonde.

‘Hij brengt de familie van het slachtoffer ook door zijn proceshouding ernstig en onherstelbaar leed en verdriet toe. Zij moeten leven met het gemis van het slachtoffer en verkeren al ruim twee jaar in onzekerheid over waar zijn lichaam is verborgen. Dat bemoeilijkt de verwerking van het verlies.’

B. weigerde mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank acht hem dan ook volledig toerekeningsvatbaar.

