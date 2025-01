15 jaar gevangenisstraf geëist voor schietpartij Middelburg

Beeld: de rechtbank in Middelburg

De schietpartij vond plaats op 1 januari 2023, bij een woning aan de Johan Constantin Mathiasstraat. Terwijl meerdere volwassenen en kinderen in de voortuin het nieuwe jaar inluidden met het afsteken van vuurwerk, klonken plotseling pistoolschoten en brak paniek uit.

Een man en vrouw die in de tuin waren, liepen letsel op aan hun benen. Vier kinderen kwamen met de schrik vrij. Volgens getuigen was het de 50-jarige man die vanaf het trottoir gericht op de man en vrouw schoot en zeker vijf keer de trekker overhaalde.

Bewust

Het OM neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij door in het openbaar te schieten bewust het risico nam dat er mensen om het leven zouden kunnen komen. ‘Het was geen impulshandeling’, zei de officier van justitie. ‘Uit het dossier blijkt dat hij al vanaf 27 december op zoek was naar het mannelijke slachtoffer en bereid was om hem iets aan te doen. Hij is van oud op nieuw vanuit Vlissingen naar Middelburg gegaan om te doen wat hij zich had voorgenomen. Hij heeft zich gedurende enige tijd kunnen beraden.’

De officier van justitie klaagt de verdachte aan voor poging tot moord op het mannelijke slachtoffer, poging tot doodslag op het vrouwelijke slachtoffer en nog een aanwezige vrouw, en verboden wapenbezit.

De verdachte, die niet meer in voorarrest zit, was donderdag niet aanwezig bij de zitting. De officier van justitie vroeg per direct wel om een zogenaamd bevel tot gevangenneming, maar daarmee ging de rechtbank niet akkoord.

De rechtbank doet uitspraak op 13 februari.