16.000 kilo hasj onderschept in Marokko

Argwaan Volgens lokale media had het voertuig daarom argwaan gewekt bij de gendarmes. Toen agenten de bestuurder probeerden te laten stoppen, probeerde die hen opzettelijk aan te rijden. Daarna sprong de man uit de auto en sloeg te voet op de vlucht. Ondanks een achtervolging wist hij te ontkomen.

Over zee

De vangst werd gedaan aan de kust ten zuiden van Rabat, ter hoogte van Marrakech.

Kleinere bootjes en vissersschepen brengen veel Marokkaanse hasj over zee in noordelijke richting. Daar wordt het op zee overgeladen op bootjes die het op de Spaanse of Portugese kust aan land brengen.

Begin maart werd 4.300 kilo hasj onderschept in Rabat. De 16 ton is de grootste hasjvangst in Marokko tot nu toe dit jaar.