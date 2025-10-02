16 arrestaties in onderzoek naar grootschalige wapenhandel in Brussel

Zestien arrestaties Het onderzoek bracht aan het licht dat dit netwerk zijn belangrijkste distributiepunt in Brussel had gevestigd en dat het klanten zou bevoorraad hebben in zowel België als in het buitenland. Bij de grootschalige operatie zijn zestien verdachten gearresteerd, waarvan negen personen onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst voor feiten van lidmaatschap in een criminele organisatie, het bezit van wapens en munitie, en de verkoop van vuurwapens.



Bij de invallen zijn ongeveer 90 vervalste semi-automatische vuurwapens, acht voertuigen en bijna 27.000 euro in contanten in beslag genomen.

Zeer gewild

Volgens het parket zijn de in beslag genomen wapens “vandaag de dag zeer gewild in criminele milieus, vanwege hun moeilijke traceerbaarheid en hun ruime beschikbaarheid op de zwarte markt”. De onderzoekers ontdekten ook nauwe banden met andere criminele groeperingen in het buitenland, die het mogelijk maakten om wapens over de grenzen heen te smokkelen.

Onder leiding van een onderzoeksrechter wordt het onderzoek voortgezet om andere betrokkenen te identificeren en het netwerk volledig te ontmantelen, meldt het parket Brussel.

Veel te frequent

De bestrijding van wapenhandel heeft een hoge prioriteit in Brussel. Julien Moinil, procureur des Konings van Brussel: ‘Het aantal schietincidenten, soms met dodelijke afloop, is in Brussel toegenomen. Of het nu gaat om dossiers gelinkt aan drugshandel of andere criminele feiten, het gebruik van vuurwapens is veel te frequent geworden. Het parket van Brussel maakt van de strijd tegen dit fenomeen een van zijn prioriteiten. Deze operatie bewijst dat: we viseren deze netwerken en zullen dat blijven doen.’

