180 kilo coke onderschept tussen bananen en langoustines

Koelmotor Een eerste partij van 50 kilo werd gevonden bij de koelmotor van een container die was beladen met bananen. De container was afkomstig uit Costa Rica en was bestemd voor een bedrijf in Zeeland. Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De andere drie partijen werden gevonden tijdens een controle van een zeeschip. Ook hier werden ladingen coke gevonden bij de koelmotor. Het betrof partijen van 34, 47 en 49 kilo. In twee van de drie containers zaten bananen, in de andere zaten langoustines. De containers waren afkomstig uit Ecuador en waren bestemd voor bedrijven in Nederland en Duitsland.



Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.