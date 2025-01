26 januari 2025

200 gram coke aangetroffen bij inval in souvenirwinkel Maastricht, eigenaar aangehouden

De politie heeft zaterdag een inval gedaan in een souvenirwinkel in het centrum van Maastricht. In het pand werd ruim 200 gram cocaïne en een paar kilo illegale tabak aangetroffen. De 41-jarige winkeleigenaar is aangehouden.