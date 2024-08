205 kilo cocaïne gepakt in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Douane heeft vorige week in de Rotterdamse haven twee partijen cocaïne onderschept in verschillende containers. In totaal werd er 205 kilo cocaïne in beslag genomen, met een straatwaarde van ruim 15 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Bananen

In een container met bananen, die afkomstig was uit Peru, werd in de constructie 65 kilo cocaïne ontdekt. De bananen waren onderweg naar een bedrijf in Duitsland. In een andere container met bananen, die afkomstig was uit Ecuador, vond de Douane nog eens 140 kilo cocaïne. De container had als eindbestemming een bedrijf in Polen.

De bedrijven in Duitsland en Polen lijken volgens het OM niets met de drugssmokkel te maken te hebben.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de twee zaken verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.