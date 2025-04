17 april 2025

21 blokken drugs gevonden tijdens controle-actie politie

De politie heeft dinsdagavond in een pand in Rotterdam 21 blokken drugs, persen en versnijdingsmiddelen gevonden. De vondst werd gedaan in het kader van een controleactie in de buurt, in samenwerking met de gemeente en de woningbouwcorporaties.