22 jaar cel voor Brabantse “Snapchat-moord”

Plan De moord was gepleegd op 24 maart 2023. Een buurtbewoner vond het lichaam van duivenmelker Gradus Haisch bij een vervallen boerderij. Hij was zwaar toegetakeld. Vlak bij in de berm was de dochter van het slachtoffer. Zij maakte de indruk zwaar aangeslagen te zijn. Er reed net een auto weg.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat zij en Jeroen L. aan het chatten waren op Snapchat.

Zij zegt dan onder andere dat ze van haar vader af wil en dat daarvoor maar één optie is. L. reageert dat hij haar hiermee wil helpen en doet suggesties om haar vader te doden. Hij geeft aan dat hij een plan aan het bedenken is om van haar vader af te zijn, zonder dat daarbij iemand de gevangenis in moet.

Daarvoor heeft hij ook op Google gezocht. Een maand later koopt Jeroen L. onder een valse naam een mes op internet.

Afspraak

Op 24 maart 2023 heeft Jeroen L. onder diezelfde valse naam, met een nieuwe telefoon en een nieuw telefoonnummer, een afspraak met de vader van zijn vriendin, Gradus Haisch. Hij zegt dat hij oud ijzer wil verkopen. De vriendin van verdachte gaat vervolgens met haar vader mee naar die afspraak op een afgelegen plek in Wouwse Plantage.

Onderweg in de auto zoekt zij, terwijl ze naast haar vader zit, op Google naar afbeeldingen met het thema ‘papa’ en ‘overlijden’. Iets voor 21.30 komen de drie aan op de afgesproken plek.

De getuige ziet vlak daarna het slachtoffer liggen. Op het moment dat hij de verdachte aanspreekt, rijdt Jeroen L. snel weg.

Gradus Haisch is meerdere keren in zijn hals en borst gestoken met het mes dat de verdachte eerder besteld had.

Weggegooid

De volgende ochtend heeft Jeroen L. zijn kleding en schoenen van die avond weggegooid in een vuilcontainer. Op deze kleding en op een schoen is bloed van het slachtoffer aangetroffen.

Hij heeft tegen de recherche verklaard dat hij wel op de plaats delict was, maar ontkent betrokken te zijn bij de dood van de vader van zijn toenmalige vriendin.

Op de zitting heeft hij een alternatief scenario geschetst. Zo zou de vader van zijn vriendin al overleden zijn toen hij aankwam en is toen het bloed van het slachtoffer op zijn schoen en kleding terechtgekomen, doordat hij het mes uit de borstkas heeft gehaald.

De rechtbank noemt zijn alternatieve scenario volstrekt ongeloofwaardig en oordeelt dat de verdachte betrokken is geweest bij de dood van het slachtoffer.

Moord

Bij medeplegen moord moet er sprake zijn van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Dat is volgens de rechtbank het geval. Ook is er sprake van voorbedachten rade en dus van moord. De verdachte heeft samen met zijn vriendin de moord gepland, hij heeft op meerdere momenten bijgedragen aan de voorbereiding van de moord en ook was hij aanwezig op de plaats delict.

De strafzaak van de vriendin van de verdachte wordt op een later moment behandeld. Een andere combinatie van rechters gaat haar zaak dan inhoudelijk behandelen.