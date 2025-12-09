9 december 2025

Politie zoekt meerdere daders en Seat Leon in moordzaak

De politie zegt ervan uit te gaan dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij de dood van de 46-jarige Wendell Mercelina uit Landgraaf. Er zit nu één verdachte vast. In Opsporing Verzocht maakte de politie bekend te denken dat Mercelina op 23 juli van dit jaar is gedood in Kerkrade. Zijn lichaam werd in een uitgebrande Peugeot 208 gevonden op 29 juli, net over de grens bij de Duitse plaats Scherpenseel. Hij was vermist sinds woensdag 23 juli.