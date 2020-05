29-jarige man doodgeschoten in Amterdam-Oost

In het Oostelijk Havengebied in Amsterdam-Oost is zaterdagnacht een 29-jarige Amsterdammer doodgeschoten. Dat gebeurde rond 03.30 op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan. Het is nog onbekend wie het slachtoffer is.



Toen hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer al overleden. In de omgeving – op de Frans de Wollantstraat – vonden hulpdiensten een brandende auto met een Duits kenteken. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de uitgebrande auto en de schietpartij. Bij het nabijgelegen Funenpark hebben agenten een kogelhuls gevonden. Er is voor zover bekend nog niemand gerarresteerd.

Man overleden na schietincident op hoek Panamalaan-Borneolaan. In de omgeving is een brandend voertuig aangetroffen. Recherche doet onderzoek ter plaatse. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) May 3, 2020