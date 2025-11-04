3,3 ton cocaïne gevonden in Brabantse loods

(Beeld JBMedia)

De verdachten zijn een 21-jarige man, een 22-jarige man en een 35-jarige man uit Breda, en verder een 30-jarige man uit Colombia, een 38-jarige man uit Engeland, een 41-jarige man uit Marokko en een 50-jarige man uit Bulgarije.

Een achtste verdachte, een 47-jarige man uit Roosendaal, is maandagavond aangehouden. Daarbij zijn er nog een drietal doorzoekingen gedaan in Breda en één in Roosendaal.

Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie en is gestart op basis van informatie uit het buitenland. Dat onderzoek leidde naar de doorzoeking in onder meer de loods.

Er is in de loods ook een vuurwapen aangetroffen.