’36 explosies gelinkt aan belastingambtenaar’

400 zoekopdrachten per maand Als medewerker van de gemeente had B. toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP), het landelijke systeem waarin adres-, familie- en identiteitsgegevens van alle inwoners zijn opgeslagen. In eerdere jaren gebruikte hij dat systeem hooguit enkele tientallen keren per maand. Maar in 2024 steeg dat aantal explosief: vanaf augustus bevroeg hij gemiddeld vierhonderd keer per maand het systeem, vaak ’s avonds of in het weekend.

De namen en adressen die hij opzocht, doken kort daarna op bij gewelddadige incidenten. In 95 gevallen vond binnen dagen een aanval plaats, waaronder 36 explosies, 14 dreig- of kogelbrieven, 8 beschietingen, 2 pogingen tot moord of doodslag en zelfs een ontvoering.

‘Informatiemakelaars’

B. zou zijn diensten tegen betaling hebben aangeboden aan zogeheten informatiemakelaars, tussenpersonen die persoonsgegevens verkopen aan criminelen. Twee van die makelaars, Rishie K. en Gillian H., stonden samen met hem terecht tijdens de voorbereidende zitting in Amsterdam.

Volgens justitie speelden K. en H. een centrale rol in het doorgeven van de gegevens aan criminele drugsorganisaties, afpersers en huurmoordenaars. Hoewel de drie verdachten niet zelf aan het geweld deelnamen, wisten ze volgens het OM precies waarvoor de informatie werd gebruikt. ‘Het was duidelijk wat ze met die informatie deden’, heeft B. eerder tegenover rechercheurs verklaard.

‘Correlatie is geen bewijs’

De advocaten van de verdachte informatiemakelaars bestrijden echter het verband met het geweld. ‘Het OM legt een direct oorzakelijk verband tussen de zoekopdrachten en de gewelddaden, maar dat is nooit bewezen’, zegt de raadsvrouw van H. ‘Er zijn andere plausibele scenario’s: sommige adressen zijn bekend bij meerdere partijen.’

B.’s advocaat erkent dat haar cliënt fouten heeft gemaakt, maar stelt dat hij onder druk werd gezet door een groep die misbruik maakte van zijn positie. De verdediging vroeg om vrijlating in afwachting van de inhoudelijke behandeling, onder meer vanwege persoonlijke omstandigheden. B.’s moeder is ernstig ziek en kort na zijn arrestatie in mei werd hij vader van een kind met een hartafwijking.

‘Symptomatisch’

De rechtbank wees die verzoeken af. Volgens de rechters is de kans op beïnvloeding van getuigen of nieuwe delicten te groot. B., K. en H. blijven tot de inhoudelijke behandeling – gepland voor januari volgend jaar – in voorlopige hechtenis.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de zaak ‘symptomatisch is voor de toenemende infiltratie van georganiseerde misdaad in overheidsdiensten’.

Er lopen in Nederland verschillende onderzoeken al langere tijd onderzoeken naar corruptie overheidsambtenaren. Op de zitting kondigde de officier van justitie aan dat er meer onderzoeken naar interne datalekken bij gemeenten zullen volgen.

Zie ook:

‘Ambtenaar deed duizenden illegale zoekslagen, ook voor criminelen’ (UPDATE)