40 lekkende drugsvaten gevonden in Stevensweert

Connect on Linked in

Op de Verlengde Oude Maasweg in Stevensweert is zondagochtend een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Het gaat volgens de brandweer van Limburg-Noord om een veertigtal vaten, die vloeistof lekken. De grond waar de vaten liggen, is van Natuurmonumenten.

De vondst werd zondagochtend gedaan in een buitengebied aan de Verlengde Oude Maasweg in Stevensweert, niet ver van de Belgische grens. De brandweer meldt dat het gaat om een veertigtal vaten met een basische vloeistof. Vloeistoffen met een pH-waarde hoger dan 7 worden aangeduid als basisch, zoals ammoniak, zwavelzuur en zoutzuur.

Gespecialiseerd bedrijf

In opdracht van Natuurmonumenten gaat de gemeente in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf de vaten en jerrycans opruimen. Het is nog niet duidelijk of de bodem gesaneerd moet worden vanwege de verontreiniging.

De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de drugsdumping.