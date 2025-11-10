50 kilo cocaïne en 184 kilo papaver gepakt in Rotterdam

In de inspectieluiken van een koelcontainer met bevroren paardenvlees vond de Douane 20 kilo cocaïne. De container was afkomstig uit Brazilië. In een container afkomstig uit Argentinië trof de Douane nog eens 30 kilo cocaïne aan. Ook hier zaten de drugs verstopt in de inspectieluiken. De container was geladen met bevroren citrussap.

Papaver

In september van dit jaar controleerde de Douane een container met diverse gedroogde bloemen en bloembollen. Die container had als bestemming de Verenigde Staten. Hier zaten ook bollen van papaver tussen, meldt het Openbaar Ministere maandag.

Omdat delen van sommige papaverfamilies verboden zijn, werden er monsters naar het laboratorium gestuurd. Na onderzoek bleek dat het in dit geval inderdaad ging om papaver die terug te vinden is op lijst 1 van de Opiumwet. In totaal werd 184 kilo verboden papaver in beslag genomen. Van papaver kan opium, morfine en heroïne worden gemaakt.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

