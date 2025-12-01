600 kilo wiet uit VS voor Nederlands bedrijf onderschept op vliegveld Luxemburg

Katoenen dekens Op vrijdag 4 augustus ontdekten douanebeambten bij het Findel Cargo Centre op luchthaven Luxemburg-Findel verschillende onregelmatigheden tijdens een routinematige controle. De zending bestond uit drie pallets die met een vrachtvliegtuig uit de Verenigde Staten waren aangekomen. Officiële documenten gaven aan dat de inhoud katoenen dekens voor een Nederlands bedrijf betrof. Vanwege verdenkingen besloten de douanebeambten de zending echter met een scanner te onderzoeken.

903 vacuümverpakte zakken

Al snel bleek dat er 903 vacuümverpakte zakken gevuld met cannabis werden gevonden, elk met een gewicht tussen de 600 gram en 700 gram. In totaal ging het om ongeveer 600 kilo. Uit onderzoek bleek dat de wiet van hoge kwaliteit was. Alle pakketten werden in beslag genomen.

Aangezien de softdrugs niet bestemd waren voor Luxemburg, waren de Belgische en Nederlandse autoriteiten betrokken bij de lopende procedures. Op maandag 7 augustus werden de pallets onder politiebewaking geleverd op het beoogde adres in Nederland. De ontvanger van de drugszending werd op heterdaad betrapt en gearresteerd.



Volgens het Luxemburgse parket heeft op vrijdag 17 november al een eerste zitting voor een Nederlandse strafrechter plaatsgevonden.