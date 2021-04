‘650 kilo cocaïne onderschept in Surinaamse binnenland’

Connect on Linked in

In het binnenland van Suriname is op woensdag 650 kilo cocaïne onderschept. Volgens Dagblad Suriname werden de 26 balen gevonden dichtbij de Tafelberg, ongeveer 250 kilometer zuidelijk van Paramaribo. Volgens de krant zijn er twee Latijns-Amerikanen opgepakt, mogelijk zijn het Cubanen.

Over de voor Surinaamse begrippen vrije grote vangst zijn weinig details bekend. Volgens Starnieuws had de politie informatie over de partij ontvangen en werd er sinds disdag gezocht in het gebied. Er zijn daar geen wegen.

In de directe omgeving zouden stickers van een vliegtuig zijn aangetroffen. Die zouden erop kunnen duiden dat een vliegtuig van een vervalste registratie gebruik heeft gemaakt. Er is echter geen vliegtuig in de buurt gezien.

De Tafelberg ligt in het Natuurreservaat van Centraal-Suriname. De berg is 1.026 meter hoog en een van de hoogste bergtoppen van Suriname.