700 kilo cocaïne gevonden in woning in Zaandam

Dozen Eerder op de dinsdag had de politie gezien dat er een grote hoeveelheid kartonnen dozen werd binnengebracht bij de woning. Het vermoeden bestond dat het ging om drugs. Gelet op de mogelijke aanwezigheid van vuurwapens deed de Dienst Speciale Interventies (DSI) een inval in de woning.

De 44-jarige bewoner werd aangehouden. Later op de avond werd ook een man van 44 uit Amsterdam opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Grote hoeveelheid

In de woning werd ruim 700 kilo cocaïne gevonden. Het gebeurt zelden dat er in een woning zo’n grote hoeveelheid cocaïne wordt aangetroffen.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (landelijke recherche) doet verder onderzoek naar de drugs en de betrokkenheid van de aangehouden verdachten. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De verdachten zitten in alle beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.