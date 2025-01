8,2 ton coke: een van de grootste cocaïnevangsten in Colombia ooit (VIDEO)

De drugs werden gevonden in een lading kunstmest en waren volgens het ministerie van Defensie bestemd om vanuit Buenaventura via de haven van het Zuid-Spaanse Algeciras naar de Spaanse stad Toledo te worden gestuurd.



De Colombiaanse president Gustavo Petro zegt op X dat het een van de grootste inbeslagnames van cocaïne in de geschiedenis van Colombia is. Ook zegt hij dat de nationale politie in januari tot nu toe 24 ton coke in beslag heeft genomen.