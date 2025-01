Aangehouden winkeldief in Amsterdam blijkt Franse voortvluchtige moordverdachte

Gewurgd De 34-jarige Fouad wordt verdacht van de moord op de 24-jarige Barbara Erika in Avignon. Zij werd op 10 december dood aangetroffen in haar studiowoning. De Franse krant Le Figaro schrijft dat het slachtoffer voor haar dood was mishandeld en gewurgd. Haar onderlichaam was naakt.

Drie mannen

De vrouw zou voor haar dood in haar woning drugs hebben gebruikt in het gezelschap van drie mannen. In het appartement zouden crack- en cocaïnepijpen zijn aangetroffen. Het parket van Avignon startte een onderzoek wegens ‘moord met martelingen en barbaarsheid gepleegd door een georganiseerde bende’.

Uitlevering

Nadat eerder in Frankrijk al twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de jonge vrouw, werd op 25 december in Amsterdam een derde verdachte gearresteerd. Deze 34-jarige verdachte werd aangehouden na een winkeldiefstal in Amsterdam.



Hij zal waarschijnlijk in de komende weken worden uitgeleverd aan Frankrijk.



Familieleden zeggen tegen de krant over het slachtoffer die aan schizofrenie zou leiden: ‘Ze was een vrolijke vrouw, vol leven, die heel veel van haar familie hield. Ze was prachtig.’