Aanslagen, drugshandel, moord: de zaken rond Meraldo P.

Door Roel Janssen



In de maand augustus 2020 zit Meraldo P. volgens de opsporingsdiensten vuistdiep in het criminele milieu. Op 12 augustus wordt in een vrachtwagen in Aalbeke (bij Kortrijk) 1.249 kilo cocaïne aangetroffen met een straatwaarde van zeker 62,5 miljoen euro. De partij komt vanuit Egypte via de Antwerpse haven bij vergissing terecht op het distributiecentrum van een sanitairbedrijf in Aalbeke. Als de vrachtwagenchauffeur de lading wil lossen, springen drie jonge mannen uit de container en vluchtten weg. Een grootschalige zoekactie met speurhonden, drones en helikopters levert niets op.

Bepalende rol

Al snel wordt duidelijk dat bij het uithalen van de container in de haven van Antwerpen iets gruwelijk fout is gegaan. Een andere trucker had de container moeten ophalen en ook de bestemming was verkeerd. Het politieonderzoek leidt uiteindelijk naar vijf verdachten tussen de 21 en 39 jaar. Meraldo P. wordt op 7 oktober 2020 als eerste opgepakt. Omdat de politie vermoedt dat P. ook een bepalende rol had bij de mishandeling van een brandwacht in de Antwerpse haven en vanuit de gevangenis telefonisch contact onderhoudt met anderen, wordt hij door de politie afgeluisterd. Bovendien voert hij gesprekken met zijn vriendin die op zijn verzoek codes van een account moet wijzigen. In een gesprek dat P. vanuit de gevangenis met een familielid voert, zegt hij vijf dagen na zijn arrestatie dat hij ‘binnen zit voor fucking bullshit’.

P’s overleden broertje “Chuckie” werd verdacht van het uithalen van partijen cocaïne

P. wordt ervan verdacht minstens een van de drie weg gevluchte uithalers van de partij coke in Aalbeke te hebben opgehaald. Eén van de uithalers, Michael S. (21) uit Amsterdam, krijgt uiteindelijk anderhalf jaar cel. De andere twee uithalers worden niet geïdentificeerd en vervolgd. Opvallend: in stukken die voor dit hoofdstuk zijn ingezien, staat dat Rolanshello P., de jongere broer van Meraldo P., verdacht wordt van de mislukte uithaling van 1.249 kilo cocaïne uit een vrachtwagen die op 12 augustus 2020 uit de Antwerpse haven kwam. Rolanshello, alias “Chuckie”, overleed in november 2022 op slechts 25-jarige leeftijd aan een hartstilstand – twee dagen voordat het vonnis wordt uitgesproken in de strafzaak tegen de vijf verdachten.



Rolanshello P. werd in april 2020 samen met andere vermoedelijke uithalers van cocaïne aangehouden in de Rotterdamse haven. Op YouTube staat een eerbetoon aan “Chuckie” (‘Ik weet je leeft je life verder in de gangsta’s paradise’).



En zijn broer Meraldo? Die krijgt in november 2022 van de rechtbank Antwerpen 25 maanden cel en een boete van 24.000 euro in de zaak van de mislukte uithaling.

Kaai 208

Op 25 augustus 2020 is Meraldo P. opnieuw betrokken bij het uithalen van een grote partij coke in Antwerpen. Bij kaai 208 ligt tankerschip Nave Andromeda aangemeerd. De brandwacht moet in verband met veiligheidsmaatregelen vanwege brandgevaar én de coronamaatregelen erop toezien dat er geen onbevoegden bij het schip kunnen komen. Een groep Antwerpse en Nederlandse criminelen wil daar echter passeren om 476 kilo cocaïne uit een koelcontainer te halen. Door later leesbaar gemaakte berichten van EncroChat kan de politie de gebeurtenissen reconstrueren, schrijft de Gazet van Antwerpen.

“El Presidente”

Achter een account van een gebruiker die zich “El Presidente” noemde zat volgens de Antwerpse justitie de voortvluchtige Nederlander “Bolle” Jos Leijdekkers. Ook zijn voormalige zakenpartner Isaac “Bom” B. bemoeide zich ermee, meent justitie. De Belgische drugsbaron Flor B. zou voor de groep van Bolle Jos een snelle auto, een vuurwapen en kogelwerende vesten met politielogo’s hebben geregeld, als ‘vriendendienst’. ‘Ik doe dit allemaal voor saus [gratis]. Als je gepakt wordt, komt er dertig bij op mijn kerfstok,’ zou Flor B. in versleutelde pgp-gesprekken hebben gezegd.

‘Alles plat schieten’

De brandwacht staat echter in de weg bij de uithaaloperatie en El Presidente beveelt dat de brandwacht desnoods met harde hand moet worden weggehaald. Met ‘AK’s’ mag eventueel ‘alles plat worden geschoten’. De brandwacht mag volgens El Presidente ook ‘door de knie’ worden geschoten. Zo ver komt het niet, maar de brandwacht wordt wel door vijf mannen uit zijn bestelbus gesleurd en zwaar mishandeld. Vervolgens wordt hij naar een container gesleept waar zijn overvallers een plastic zak over zijn hoofd proberen te trekken. Het slachtoffer weet zich echter los te rukken en vlucht door in het water te springen. Hij duikt onder water uit angst om beschoten te worden en verstopt zich achter een aangemeerd tankschip. Pas na drie kwartier in het koude water durft hij – onderkoeld en volledig onder het bloed – aan boord te klimmen en vraagt de kapitein de politie te bellen.

Bloedspoor

Terwijl hij ondertussen droge kleding en thee heeft gekregen, ziet hij op de kaai tussen de containers zijn belagers rondlopen. De Nederlandse en Antwerpse uithalers zijn volop bezig om de bodem uit de container te slijpen waarin de 476 kilo coke verborgen zit. De uithalers gaan er blijkbaar van uit dat de brandwacht zijn sprong in het water niet overleefd heeft. Pas als er op de kade massaal politie opduikt, slaan de uithalers op de vlucht. De brandwacht wordt zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Op de kaai wordt een bloedspoor van 30 meter aangetroffen tussen het busje van de brandwacht en de container waarin hij opgesloten moest worden.

‘Dossier-Zwemmer’

Meraldo P. wordt in deze zaak verdacht van deelname aan een criminele organisatie, zware mishandeling, vuurwapenbezit en de in- en uitvoer van drugs. In september 2024 doet de rechtbank van Antwerpen uitspraak tegen de in totaal dertig verdachten die terechtstaan in ‘Dossier-Zwemmer’; een dossier over cocaïnesmokkel, maar vooral ook over de zware mishandeling van de brandwacht in de Antwerpse haven. Bolle Jos krijgt tien jaar cel en een geldboete van 200.000 euro. Een crimineel vermogen van 4,7 miljoen euro wordt verbeurd verklaard. Zijn rechterhand Isaac B. krijgt zeven jaar. Flor B. krijgt twee jaar cel en 20.000 euro boete. Meraldo P. krijgt drie jaar boven op de celstraffen die hij eerder kreeg opgelegd.

Dit stuk is een voorpublicatie uit het boek Georganiseerde Misdaad in de Lage Landen 4 van auteur en Crimesite-redacteur Roel Janssen.