Acht jaar cel en tbs voor doodschieten psychiater

Het incident vond plaats in de nacht van 12 op 13 oktober 2023, tijdens een seksdate waarbij drugs werden gebruikt. Van Griensvens lichaam werd ontdekt door brandweerlieden die de woning binnengingen. Enkele dagen later probeerde D. in Zutphen nog een andere man te wurgen, maar dat mislukte.

Andere misdrijven

De rechtbank acht D. schuldig aan doodslag, verboden wapenbezit, brandstichting en vernieling. De straf valt lager uit dan de 18 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.

De rechters hielden rekening met D.’s verminderde toerekeningsvatbaarheid en zijn problematische levensloop: vanaf zijn dertiende leefde hij op straat en bracht hij veel tijd door in jeugddetentie.

Vlucht

Na de dood van Van Griensven was D. twaalf dagen voortvluchtig. De politie kon hem uiteindelijk aanhouden in een hotel in Amsterdam. Tijdens verhoren zweeg hij, maar bij de eerste zitting betuigde hij wel spijt tegenover de nabestaanden: ‘Ik vind het verschrikkelijk en ik wil sorry zeggen.’

Hij wijdde niet verder uit.

Bewijs

In het Pieter Baan Centrum is vastgesteld dat D. lijdt aan een combinatie van antisociale, narcistische en borderline persoonlijkheidsstoornissen. Ook scoort hij hoog op psychopathie, wat betekent dat hij nauwelijks inlevingsvermogen of schuldgevoelens heeft. Daarnaast kampt hij met ernstig middelengebruik.

De veroordeling is gebaseerd op dna-sporen, camerabeelden en getuigenverklaringen. Ondanks dat D. nooit een bekentenis aflegde, achtte de rechtbank zijn betrokkenheid bij de moord en de brandstichting overtuigend bewezen.

Zie ook:

OM eist 18 jaar en tbs tegen Bretly D. voor doodschieten psychiater



