Achtste verdachte schietpartij langs A16 aangehouden

De politie zegt woensdagmiddag een automobilist langs de A16 aan de kant te hebben gezet omdat die verdacht is van betrokkenheid bij de gewapende overval die woensdagmiddag plaatsvond op een waardetransport in Amsterdam-Noord. De man is gearresteerd ter hoogte van de afslag Rotterdam-Kralingen.

(beeld joost van der wegen)



Rond 14.15 was er een poging om een waardetransport te overvallen op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Toen de daders er vandoor wilden gaan kwam er politie ter plaatse. Er zijn toen schoten gelost uit een automatisch geweer. Of er buit is gemaakt is onbekend.

Een achtervolging leidde naar Broek in Waterland waar een schietpartij met politie plaatsvond. Daar zijn drie vluchtauto’s achtergelaten, een Audi, een Porsche en een Renault Mégane.

De politie heeft bij Broek zes verdachten aangehouden. Een verdachte is bij de schotenwisseling om het leven gekomen. Twee raakten er gewond.

Nu blijkt dat er in ieder geval nog een achtste verdachte was.