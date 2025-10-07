‘Administrateur uitvaartverzekeraar liet 80.000 euro verdwijnen’

Interne systemen Het gerechtshof oordeelde onlangs in een civiele procedure dat het ontslag terecht was en dat hij de schade volledig moet vergoeden.

Dela, een van de grootste uitvaartorganisaties van Nederland, verwerkt dagelijks honderden betalingen aan klanten en leveranciers. De betrokken medewerker had toegang tot het interne betaalsysteem en misbruikte die positie tussen februari 2021 en januari 2022.

KNAB-rekeningnummer

Uit een intern onderzoek bleek dat ruim 81.000 euro was overgemaakt naar rekeningen van onbekenden. De fraude kwam aan het licht toen een betaling onverwacht op een onbekend KNAB-rekeningnummer terechtkwam. Tijdens een intern verhoor bekende de administrateur dat hij bewust informatie van Dela en klanten had doorgespeeld aan mensen buiten het bedrijf. Hij gaf namen, rekeningnummers en betaalgegevens door, zodat fraudeurs zich konden voordoen als legitieme klanten of leveranciers.

Omzeilen

Met hun valse facturen wist hij interne procedures te omzeilen. Soms keurde hij de frauduleuze betalingen zelfs persoonlijk goed. Het geld belandde op rekeningen van zijn handlangers. ‘Ik keek in de systemen en als ik zag wat zij konden gebruiken, gaf ik die informatie door op straat’, verklaarde hij.

Ontslag en strafzaak

Na zijn bekentenis werd hij geschorst en direct ontslagen. Dela liet beslag leggen op zijn rekeningen en eiste terugbetaling van het verdwenen geld. Een civiele rechter veroordeelde hem in 2024 tot het betalen van ruim 84.000 euro schadevergoeding.

In hoger beroep stelde de man dat hij onder druk handelde en dat ook collega’s betrokken zouden zijn. Het gerechtshof geloofde hem niet.

Er is ook een strafzaak in voorbereiding. De man werd in mei 2023 aangehouden en wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor computervredebreuk en oplichting. Wanneer de strafzaak dient, is nog onbekend.