9 april 2025

Advies aan Hoge Raad: verwijs één veroordeling in liquidatieproces terug naar hof (UPDATE)

De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad heeft geadviseerd om de veroordeling van een van de verdachten in het liquidatieproces Himalaya niet in stand te houden, en die zaak terug te verwijzen naar het gerechtshof. Het hof moet nader onderzoeken of de man wel voor voorbereiding medeplegen moord kan worden veroordeeld. De zaak van de andere mannen, en van de tot levenslang veroordeelde Iliass K., moeten wat betreft de AG wel in stand blijven. Himalaya draaide om een criminele organisatie die onder meer de moord op de niet crimineel betrokken Stefano Eggermont liet uitvoeren, in 2014 in Amsterdam. Die moord was een tragische vergissing, een andere man had het slachtoffer moeten worden.