Advocaat Danny Klomp stapt naar Ombudsman na gijzeling cliënt

De advocaat van de veroordeelde Palm Invest-fraudeur Danny Klomp gaat verdere stappen ondernemen, naar aanleiding van het vasthouden van zijn cliënt om tot een schadevergoeding van zijn slachtoffers te komen. ‘Met de onrechtmatige gijzeling ben ik nog niet klaar’, meldt hij Crimesite.

Vrije voeten

De gijzeling van de veroordeelde Palm Invest-fraudeur Danny Klomp is woensdag na 73 dagen beëindigd. Klomp werd op 2 juli in zijn huis in Flevoland door de politie aangehouden, omdat hij nog een schadevergoeding van 250.000 euro moest betalen aan slachtoffers van zijn oplichtingpraktijken met beleggingen. Woensdag kwam hij weer vrij, nadat een betalingsregeling werd getroffen.

Stappen

Zijn advocaat Mark Teurlings meldt aan Crimesite donderdag dat hij in deze zaken nog stappen gaat ondernemen voor zijn cliënt. Vooral vanwege het feit dat hij van zijn vrijheid werd beroofd. ‘Met de onrechtmatige gijzeling ben ik nog niet klaar. Ik heb drie opvolgende klachten bij de Ombudsman ingediend en dat gaat nog een vervolg krijgen.’

Teurlings wijst er ook op dat de betalingsregeling van Klomp met het CJIB met grote moeite tot stand kwam. ‘Ik moest dreigen met een kort geding voordat het CJIB akkoord wilde gaan met een voorstel.’

Advocaat Teurlings wees er in juli van dit jaar op dat in de jaren dat K. in detentie zat hij gehinderd werd om de schadevergoedingen te betalen. ‘We willen nu een nieuwe regeling treffen voor de betalingen’, meldde Teurlings. ‘Hij zal moet werken om dat geld bij elkaar te krijgen’. Teurlings zei toen dat K. heeft aangetoond op dit moment geen geld te hebben. Hij vond het daarom onterecht dat K. gegijzeld werd.

Veroordeeld

Klomp fraudeerde met geld van investeerders die dachten een lucratieve belegging te doen in vastgoed op de Palm Jumeirah in Dubai. K. werd in 2015 definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Sinds 2016 probeert justitie de opgelegde schadevergoeding bij K. los te krijgen.

Danny Klomp en zijn partner Remco Voortman gaven leiding aan de bedrijven PR Invest BV en Palm Invest BV, waarmee ze beleggers overhaalden te investeren in vastgoed op de Palm Eilanden in Dubai. In januari 2008 werden de twee opgepakt. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde hen in eerste aanleg tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf.

De verdachten leidden een zeer luxueus leven aan de Côte d’Azur. Daarnaast was sprake van aanschaf van twee villa’s in het Gooi, en auto’s en boten in de hoogste prijsklasse.