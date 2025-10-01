 Meteen naar de content
1 oktober 2025

Advocaat-generaal: veroordeling Piet Costa in zaak martelcontainers moet terug naar hof


De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de veroordeling van Roger P. alias “Piet Costa” mogelijk in strijd is met het verbod op dubbele vervolging (ne bis in idem). Volgens de AG is het oordeel van het gerechtshof Amsterdam, dat de man in 2023 tot zeven jaar cel veroordeelde wegens deelname aan een criminele organisatie, juridisch onhoudbaar. Hij adviseert de Hoge Raad daarom om de uitspraak te vernietigen en de zaak terug te sturen naar het hof.

Sartell en Douglasville

De kern van het verweer van de advocaten van Piet Costa is dat hij twee keer is vervolgd voor hetzelfde feit: deelname aan een criminele organisatie. In Rotterdam werd P. in 2022 al veroordeeld tot acht jaar cel voor deelname aan een drugsorganisatie die zich bezighield met grootschalige cocaïne-invoer en witwassen (de zaak 26Sartell).

