1 oktober 2025

Advocaat-generaal: veroordeling Piet Costa in zaak martelcontainers moet terug naar hof



De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de veroordeling van Roger P. alias “Piet Costa” mogelijk in strijd is met het verbod op dubbele vervolging (ne bis in idem). Volgens de AG is het oordeel van het gerechtshof Amsterdam, dat de man in 2023 tot zeven jaar cel veroordeelde wegens deelname aan een criminele organisatie, juridisch onhoudbaar. Hij adviseert de Hoge Raad daarom om de uitspraak te vernietigen en de zaak terug te sturen naar het hof.