4 juni 2025

Advocaat Mink Kok: recherche manipuleerde bewijs in cocaïnezaak (UPDATE)

De recherche heeft een proces-verbaal over betrokkenheid van Mink Kok bij cocaïnehandel vervalst, door een foto van cocaïne in te voegen die niet uit een chat van Mink Kok afkomstig was. Dat heeft de advocaat van Kok betoogd tijdens de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen Kok (63) over cocaïnehandel. De advocaat-generaal eiste eerst voor het gerechtshof in Den Haag negen jaar cel tegen Kok, maar vroeg na het pleidooi uitstel.