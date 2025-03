Advocaten: minder straf voor cocaïnehandelaar vanwege schending privacy door undercover’

(Beeld Hessel de Ree, BN/De Stem)

Door @Wim van de Pol

Joop M. (49) kreeg in 2023 negen jaar cel voor grootschalige cocaïnehandel. De rechtbank tekende in het vonnis aan dat de politie met de infiltratie ‘fatsoensnormen overtrad’. De rechtbank kwam daardoor tot een wat lagere straf. De advocaten willen ingeval van een veroordeling door het hof veel meer strafvermindering.

Voor de politie-undercover werd een huis naast dat van Joop M. gekocht. De agent die een gedurende de jarenlange infiltratie een relatie kreeg met de vrouw van M. had zelf ook een partner. Hij pleegde enige jaren geleden zelfmoord, als gevolg van de belasting door zijn werk in de zaak.

WOD

Vrijdag was er een regiezitting in het hoger beroep in de zaak, dat speelt hij het gerechtshof in Den Bosch. Daar werd gesproken over de onderzoekswensen die Openbaar Ministerie en verdediging hebben, en natuurlijk ook weer over het gewraakte “WOD-traject” (naar Werken onder Dekmantel), waar overigens meer dan één politieinfiltrant in werkte.

Advocaten Michel van Stratum en Esther Blok willen opnieuw gaan aantonen dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat de opsporingsmethode van infiltratie, het toezicht daarop volledig uit de hand zou zijn gelopen.

Getuigen

Ze hebben daarom verzocht om een lijstje getuigen te laten horen om de rechtmatigheid van het opsporingstraject te toetsen. Zoals onder meer de officieren van justitie die verantwoordelijk waren voor het WOD-traject, om te toetsen in hoeverre zij sturing gaven, betrokken waren, en reageerden op normschendingen.

Een van indertijd betrokken officieren bleek een van de raadsheren van het gerechtshof te zijn. Nadat deze zich had verschoond wraakte de verdediging met succes het gehele college. Nu wordt de zaak geheel opnieuw behandeld.

Verder willen de advocaten andere betrokken infiltranten en hun sociaal begeleiders als getuige horen.

Onvoldoende regie

In onderzoeken van externe commissies is al vast komen te staan dat het OM gedurende het langdurige undercovertraject onvoldoende regie had.

De operatie duurde voort, ondanks dat er diverse ernstige ethische overschrijdingen aan de dag traden, zoals de intieme relatie tussen de undercoveragent en de vrouw van Mosmans. Ook met het minderjarige kind had de undercover contact. Bij veel samenkomsten werd er flink gedronken. Bovendien werden op bepaalde momenten door infiltranten vuurwapens getoond.

Gezondheidsproblemen

De rechtbank achtte het eerder al noodzakelijk om een begeleider als getuige te horen, maar die kon toen om gezondheidsproblemen niet worden gehoord. De advocaten willen nu dat het gerechtshof een nieuwe poging doet om deze begeleider te horen.

Verder stellen de advocaten dat er nog essentiële processtukken ontbreken, zoals mutaties en gespreksverslagen die tijdens het WOD-traject zijn opgetekend, en interne journaals van politie en Openbaar Ministerie over het WOD-traject. Ook zijn er nog berichten die door de infiltranten zijn uitgewisseld met hun begeleiders. En ten slotte willen de advocaten kennis nemen van heimelijk opgenomen gesprekken (OVC-opnamen) en getapte telefoongesprekken.

Met die stukken menen zij te kunnen aantonen dat de schending van de privacy veel te ver is gegaan.

Het hof komt over twee weken met een besluit over de verzoeken.