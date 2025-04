10 april 2025

Advocaten Weski doen aangifte wegens vrijheidsberoving

De advocaten van ex-advocaat Inez Weski hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren die verantwoordelijk waren voor de detentie van Weski na haar arrestatie in april 2023, voor lidmaatschap van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Weski is volgens een inspectierapport van Justitie wederrechtelijk van haar vrijheid beroofd, zo zei advocaat Carry Knoops-Hamburger tijdens een regiezitting donderdagmorgen voor de rechtbank in Rotterdam.