9 mei 2025

Advocaten Weski: Otte probeert rechtbank te beïnvloeden

De advocaten Geert-Jan en Carry Knoops zijn boos over de uitspraken van procureur-generaal Rinus Otte in de De Telegraaf. In een persverklaring noemen ze het onacceptabel dat de hoogste man van het Openbaar Ministerie met zijn uitlatingen in De Telegraaf kennelijk ‘het rechtelijk proces tracht te beïnvloeden en een publieke berechting faciliteert.’