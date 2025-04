Afgelopen weekend: vier inbeslagnames cocaïne in Colombia

Verenigde Staten In hoofdstad Bogotá werd 510 kilo cocaïne aangetroffen, verborgen in een metalen constructie die onderweg was naar de Verenigde Staten. In de havenstad Buenaventura werd 602 kilo ontdekt, vermengd met kunstmest die naar de haven van Antwerpen (België) zou worden verscheept.

Turkije

Ook in de haven van Cartagena de Indias werd een partij onderschept: 554 kilo cocaïne die verstopt zat in een container met als eindbestemming Izmir, Turkije.

En in Santa Marta werd, in samenwerking met de Amerikaanse DEA, 42 kilo cocaïne ontdekt. Deze partij was bestemd voor Nederland en zat verstopt in het koelgedeelte, in jargon in de ojos, de “ogen” van de container.

Veel cocaïne

Tot nu toe heeft de Colombiaanse politie in 2025 123 ton cocaïne in beslag genomen.

Er is momenteel in Colombia veel cocaïne te koop, dat zet niet zozeer de groothandelsprijs in Colombia onder druk, maar wel die in Europa omdat er veel wordt aangevoerd.

