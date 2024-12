Afpersdeal aan de Herengracht (#6) | Endstra zoekt geld: bij Paarlberg

Op 10 april 2003 sprak Endstra af voor 1 mei miljoenen euro’s aan Paarlberg te gaan betalen. Hij toonde zich later op die 10 april – zegt zijn notaris – hierover geheel van streek, want het was afpersing geweest.

Dus: betaalde Endstra voor de afgesproken datum van 1 mei 2003 het geld?

Nee, dat niet.

Endstra voldeed zijn schuld niet geheel op tijd, hoewel hij wel betalingen deed. Evenmin deed Paarlberg zijn recht op uitbetaling van de op 10 april 2003 afgesproken boeterente gelden, en Paarlberg deed ook geen beroep op zijn recht om Endstra’s waardevolle vastgoed-bv aan hem te laten vervallen.

_________

Crimesite presenteert in een serie van zes artikelen een nieuwe reconstructie – met nieuwe feiten – van de afpersing van Endstra door Holleeder c.s. De Hoge Raad doet in december uitspraak in een herzieningsverzoek van vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg (67), die in 2012 door het gerechtshof in Amsterdam werd veroordeeld voor witwassen van afpersingsgeld van Willem Holleeder. Paarlberg heeft zijn celstraf van vier jaar hiervoor inmiddels uitgezeten.

De advocaat-generaal heeft dit najaar aan de Hoge Raad geadviseerd Paarlberg’s verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, Paarlberg’s advocaten stellen dat zijn argumenten geen doel treffen.

__________

Pikant

Pikant is dat één van Endstra’s betalingen verliep via de derdenrekening van Loyens & Loeff. Zoals we zagen in deel 5 van deze serie zag notaris van Lidth de Jeude er geen probleem in om geld aan Paarlberg over te maken hoewel hij wist dat Endstra werd afgeperst.

Het gaat om de zevende overboeking ter waarde van 1,5 miljoen euro naar het bedrijf Ballados. De rechterhand van Van Lidth de Jeude ontving hierover per fax een verzoek van Endstra, en de notaris regelde dit op 26 mei 2003.

Zo volgden er druppelsgewijs meer betalingen uit de serie van totaal 17 miljoen euro.

De dag voor kerstmis 2003 boekt Endstra de laatste van zijn betalingen naar Paarlberg, die dat bedrag van bijna 1,6 miljoen ontvangt op 7 januari 2004.

Uiteindelijk is de affaire met Paarlberg met de betaling op 7 januari 2004 helemaal afgewikkeld. Paarlberg’s fiscalist Van Tatenhove verzoekt dan ook op 19 maart 2004 aan Lexence om alle stukken met betrekking tot de verpanding die op 10 april 2003 was overeengekomen te vernietigen.

Kurhaus in Den Haag

Als het jaar 2004 is begonnen zit Endstra zwaar in de financiële problemen. Bovendien is hij verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude en er dreigt beslag op een aantal van zijn bezittingen.

Endstra hoopt in maart 2004 te participeren in de aan- en doorverkoop van het Kurhaus in Den Haag. Dat lijkt heel een lucratieve transactie te kunnen worden. Helaas gaat alles met kunst en vliegwerk omdat Endstra geen bancaire kredieten meer krijgt.

Zijn Duitse zakenpartner moet Endstra’s naam kost wat kost uit de stukken houden, omdat de betrokken bank (ING) geen zaken met Endstra meer wil doen.

Wim Endstra

‘1 of 2 miljoen’

Niet zo lang voordat hij wordt doodgeschoten is Endstra volgens zijn toenmalig medewerker Dennis Prins ‘hard naar geld aan het zoeken’.

Opmerkelijk genoeg belt Endstra dan Paarlberg op om hem de vraag te stellen of hij ‘1 of 2 miljoen’ bij hem kan lenen, zo verklaarde Prins, tegen de recherche. Paarlberg en diens fiscalist hebben dit bevestigd.

‘Dat leek me op dat moment niet zo’n goed idee’, zegt Paarlberg nu. ‘Ik was juist blij dat hij eindelijk zijn schulden had voldaan.’

Dennis Prins voegde er bij de politie nog aan toe dat Endstra in zijn bijzijn woedend reageerde toen Paarlberg weigerde die lening te geven. Volgens Prins zou Endstra hebben gezegd: ‘Er moet wel heel veel gebeuren als Jan-Dirk geen geld meer heeft.’

Aannemelijk?

De vraag rijst hier of het aannemelijk is dat Endstra juist aan de man die hem het afgelopen jaar ter waarde van 17 miljoen euro had afgeperst niet lang na de laatste betaling nog om een lening van 1 à 2 miljoen zou vragen.

Of is het zo dat Endstra en Paarlberg met de betaling van de 17 miljoen gewoon de ontvlechting van hun zakelijke belangen voltooiden?

En dat Endstra wel degelijk werd afgeperst, maar dat hij de criminelen als zoethouder doorstuurde naar Paarlberg. En dat Paarlberg van dit spel helemaal niet op de hoogte werd gebracht, zoals Holleeder in 2011 en 2019 blijkt te hebben verklaard?

Jan-Dirk Paarlberg

Bij Endstra thuis

Aan onderzoek naar de relatie tussen Holleeder en Paarlberg heeft de politie jarenlang vele mensuren gespendeerd.

Wat kon de politie, terugkijkend, vanaf de jaren negentig vaststellen over de contacten tussen de twee in de periode voor tijdens en na de afpersing aan de Herengracht?

Er waren alleen enkele korte en kennelijk toevallige contacten bij Endstra thuis, in de jaren negentig. Geen relevante ontmoetingen waarin de twee criminele zaken bespraken, zo blijkt uit de dossiers.

Hoe dan ook: Paarlberg heeft 17 miljoen euro ontvangen waar Holleeder en Stanley Hillis recht op meenden te hebben, of Paarlberg nu van de afpersing wist of niet.

Dus gingen Holleeder en Hillis natuurlijk Paarlberg aan zijn jasje trekken om hun geld te incasseren, zou je zeggen.

Daarvan is slechts op één moment iets gebleken.



Welke toiletten?

Toen Paarlberg op 15 juni 2004, in het onderzoek naar de dood van Endstra, werd ondervraagd door de politie vertelde hij Holleeder ‘ongeveer twee maanden geleden’ (dus ergens in april 2004) in restaurant Groot Paardenburg in Ouderkerk bij de toiletten te hebben gesproken.

Toiletten zijn in dit verband vaker ter sprake gekomen.

Willem Holleeder heeft in 2011 in het geheime opgenomen gesprek met Peter R. de Vries gezegd dat hij Paarlberg ooit had aangesproken bij de toiletten van het Dorchester Hotel in Londen, waar overigens beiden geregeld logeerden.

Maar tijdens zijn verhoor in 2019 voor de rechtbank zei hij (desvraagd) niet meer zeker te weten of dit wel de toiletten in het Dorchester Hotel waren geweest.

_________



De recherche had al eerder genoteerd dat er mogelijk een ontmoeting tussen Paarlberg en Holleeder in Londen heeft plaatsgevonden. Omdat in het Verenigd Koninkrijk vrijwel altijd grenscontrole van personen plaatsvindt, was het voor de recherche zinnig geweest om de – mogelijk geregistreerde – bezoeken van Paarlberg en Holleeder uit te pluizen. Daarvan is niets in het dossier terug te vinden.

_________



Hof: onjuiste aanname

Holleeder zei wel stellig zeker te weten dat de ontmoeting in ieder geval heeft plaatsgevonden nadat de tien betalingen aan Paarlberg hadden plaatsgevonden, maar voor de dood van Endstra. Zijn bedoeling was om Paarlberg te vragen in het buitenland geld voor Endstra uit te betalen.

Het gerechtshof (in de zaak Holleeder en in de zaak van Paarlberg) ging er uiteindelijk van uit dat Paarlberg heeft gelogen toen hij in 2004 zei dat Holleeder hem in het voorjaar van 2004 had aangesproken in Groot Paardenburg in Ouderkerk.

Het hof dacht dat Holleeder en Paarlberg elkaar hadden ontmoet vóórdat de betalingen begonnen, dus vóór de beruchte samenkomst aan de Herengracht in Amsterdam, in het kantoor van Moszkowicz in december 2002.

De gedachte van het gerechtshof was dat Holleeder in die ontmoeting bij de toiletten Paarlberg onder druk had gezet om mee te doen aan de afpersing.

Nu blijkt deze veronderstelling van het gerechtshof hoogstwaarschijnlijk niet juist te zijn. Het gesprek bij de toiletten is volgens een nieuwe getuige pas gevoerd ná de voltooing van de betalingen Paarlberg, niet in 2002 maar in 2004.

Herman den Blijker

Een nieuwe verklaring van chefkok Herman den Blijker wijst stellig in die richting.

Herman den Blijker was op dat moment als eigenaar van restaurant Groot Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel aanwezig. Hij herinnert zich de twee bij de toiletten te hebben zien praten.

Den Blijker:

‘Dit gesprek zal in het voorjaar van 2004 zijn geweest. Mijn zaak was namelijk net open en ik heb die dag nog buiten met Paarlberg overlegd over het terras achter de zaak. Ik herinner me van die dag dat het mooi weer was.’

Crimesite heeft het huurcontract van Den Blijker voor het pand langs de Amstel gezien. Dat is op 1 maart 2004 ingegaan. Het “toiletgesprek” tussen Holleeder en Paarlberg kan dus echt niet in of vóór december 2002 hebben kunnen plaatsvinden, zoals het gerechtshof dacht.

De ontmoeting tussen Holleeder en Paarlberg was dus niet lang voor de liquidatie van Endstra op 17 mei 2004.

Wat zou er zijn gezegd in het gesprek met Holleeder?

Paarlberg herinnert zich er nu over dat hij niet goed wist wat hij moest zeggen toen de Heineken-ontvoerder hem groette en aansprak.

Paarlberg:

‘Ik heb hem iets onbenulligs gevraagd, wat voor werk hij deed. Hij zei: ik doe klussen voor Endstra.’

Herman den Blijker

‘We bellen wel’

Holleeder heeft voor de rechtbank gezegd dat hij Paarlberg wel degelijk over de betalingen aansprak, met het verzoek of hij Endstra zou willen helpen in het buitenland betalingen te doen. Holleeder zei hierover bij de rechtbank in 2019:

‘Ik zei luister, of je Willem Endstra kunt helpen, want hij moet bedragen naar het buitenland overmaken.’

Dat was een netjes geformuleerd verzoek, voegde Holleeder eraan toe.

‘Ik heb het aan hem op een normale manier gevraagd, ik heb hem niet gedwongen of wat dan ook. Ik heb hem niet bedreigd en niet gezegd dat hij bij Endstra in het krijt zou staan.’

Het babbeltje was ook zo weer voorbij.

Holleeder: ‘Paarlberg zei: “Ja, oké, dan zal ik Endstra bellen.’

‘Klopt’ zegt Paarlberg, terugkijkend op die voorjaarsavond, ‘ik werd heel vaak aangesproken door mensen die iets van me wilden. Dan zei ik altijd: we bellen wel.’

Enkele weken later werd Endstra doodgeschoten voor zijn kantoor op de Apollolaan in Amsterdam.

Epiloog

Door het afpersende en moordende criminele driemanschap Holleeder, Hillis en Soerel is er 17 miljoen euro van Endstra afgeperst en overgemaakt naar bedrijven van Paarlberg. Feitelijk is dit geld ook echt overgemaakt naar Paarlberg.

De recherche stelde vast dat dit geld deels is geïnvesteerd door Paarlberg en deels is gebruikt om schulden van bepaalde bedrijven mee af te betalen.

Er zijn geen aanwijzingen dat Holleeder c.s. iets van die 17 miljoen hebben ontvangen.

De rechtbank die Holleeders ontnemingszaak over de afpersingen behandelde sprak hem dan ook vrij van de vordering om dat bedrag terug te betalen.

Stanley Hillis deed een poging om bij Paarlberg geld los te krijgen, via advocaat Ficq, in 2010. Driekwart jaar later zat Hillis op een dag doodgeschoten in zijn auto in Amsterdam-Oost.

Er waren voor de recherche geen aanwijzingen te vinden dat Dino Soerel of Willem Holleeder ooit Paarlberg hebben benaderd of lieten benaderen. Dat was misschien ook geen verstandig actie geweest, want allebei lagen ze continu, net als Paarlberg, onder een vergrootglas van de recherche.

Soerel werd in 2010 gearresteerd en in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. In 2022 volgde de levenslange veroordeling door het gerechtshof van Holleeder.

De uitspraak van de Hoge Raad over het herzieningsverzoek van Jan-Dirk Paarlberg is voorzien op dinsdag 10 december.

(Slot)

Zie de andere delen van de serie:

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#5) | De cruciale 10 april

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#4) | Endstra’s aanklacht

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#3) | Stanley Hillis klopt aan

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#2) | De opname van Peter R. de Vries

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#1) | Endstra op het pluche