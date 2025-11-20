Agenten bedreigd met aanvalsgeweer

Bilderdijkstraat Het incident gebeurde op de Bilderdijkstraat in Amsterdam-West rond 03.40. De agenten zagen iemand lopen die ze enigszins verdacht vonden. De man rende weg bij het zien van de politie. Vervolgende haalde hij vanuit zijn kleding een lang wapen tevoorschijn en richtte dat op de agenten.

Hij laadde ook het wapen door. De agent aan het stuur zette de dienstauto in zijn achteruit. Kort daarna keerde de politie met versterking terug naar de omgeving waar ze de bedreiging plaatsvond, maar de man is niet meer gezien.

Het was een donker getinte man van 1.85 die in het zwart was gekleed.

Hulzen

Dinsdag is rond 02.30 de Dubai Lounge in dezelfde Bilderdijkstraat beschoten. Als agenten ter plaatse komen is de dader gevlucht en worden hulzen aangetroffen.

In het raam van het pand zijn diverse inslagen te zien van waarschijnlijk een automatisch vuurwapen.

Een aanvalsgeweer dat in criminele kringen veel wordt verhandeld en gebruikt is de AK-47 Kalasjnikov (of varianten daarvan).