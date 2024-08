Albanese criminele organisaties vechten bloedige vete uit in West-Europa

Connect on Linked in

Een aantal namen van Albanezen die worden gezocht in het grote internationale politie-onderzoek naar criminele organisaties uit Albanië, dat Europol afgelopen week bekend maakte, hebben in Nederland gewoond, of hebben hier vastgezeten. Ook is er een sterke link met België. Media in Albanië maakten deze week een lijst namen bekend van personen tegen wie arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd.

(Beeld: Franc Çopja)

Cocaïnehandel

Bij de actie, waaraan ook Nederlandse en Belgische politie deelnamen, werden vijftien personen gearresteerd. Sinds een tiental jaren spelen criminele groepen uit Albanië een steeds prominentere rol in de cocaïnehandel in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere delen van Europa, zoals Zweden en Frankrijk.

Een impuls daarvoor was de oorlog in Kosovo, eind jaren negentig, toen veel Kosovaarse Albanezen naar West-Europa kwamen. Zo ontstond een Albanees sprekende gemeenschap, die een voet aan de grond werd van criminele organisaties uit Albanië. Een klein deel van de Kosovaarse vluchtelingen en van hun kinderen is ook daadwerkelijk in de criminaliteit beland.

Bloedige vete

In de namenlijst figureren met name mannen uit de groep rond de familie Çopja (of Çapja). Dat is een clan die afkomstig is uit de stad Elbasan, ten zuidoosten van de hoofdstad Tirana. Ook de adjunct-directeur van een gevangenis uit die stad en een voormalig rechter uit Elbasan behoren tot de verdachten.

De Çopja-familie verkeert al zeker sinds 2012 in een bloedige vete met een andere criminele clan uit deze streek in Albanië die al tientallen slachtoffers heeft geëist, met name ook in West-Europa, zoals in België en het Verenigd Koninkrijk.

Dubai

Franc Çopja is in 2023 vanuit Dubai uitgeleverd aan België. In België is hij onder meer verdacht van opdracht geven voor de liquidatie van Ardit Spahiu, in Brussel-Molenbeek op 28 november 2020, en twee andere moorden in België.

Bij de Belgische justitie heeft zich een man gemeld uit de groep die rivaliseert met de Çopja’s, en lange verklaringen heeft afgelegd, onder meer over de Brussels liquidatie op Spahiu. Ook vertelt hij over de personen op het huidige grote Europese onderzoek is gericht.

Een van de belangrijkste van die namen is Talo Çela. Volgens de getuige was hij de organisator van verschillende liquidaties in West-Europa. In Albanië wordt Çela (“De Vos”) al jaren gezocht voor vier moorden in de stad Durrës.

Kompania Bello

Onder slachtoffers van de Albanese vete hoort ook Bledar Muca (39) die in januari 2022 in het Belgische Aartselaar werd geliquideerd. De Muca’s (of Muce) zijn vrienden van de Çopja’s, en zijn geassocieerd met een netwerk dat wel “Kompania Bello” is genoemd, en weer gelinkt is met de groep van Dritan Rexhepi, die in november vorig jaar in Turkije is gearresteerd.

De Beqiri’s

Een van de familienamen die opduikt als tegenstander van de Çopja’s is die van de Beqiri’s. De Çopja’s worden verdacht van de moorden in 2012 in Elbasan, op Gentian Beqiri, zijn vader Adian Beqiri, die daarvoor weer Sokol Çopja zouden hebben doodgeschoten.

In Londen werd in 2019 op kerstavond Flamur Beqiri (36) doodgeschoten terwijl zijn vrouw en 2-jarig zoontje toekeken, op de stoep van hun woning van 2 miljoen euro in Battersea, in het zuidwesten van London. De schutters bij die liquidatie zijn veroordeeld, dat was een groep huurmoordenaars uit Zweden en Londen. Een Deen van Iraanse komaf Amir Mekky is daarvoor veroordeeld.

Of die zaak te maken heeft het Albanese conflict is onduidelijk. Twintiger Mekky was veel in Zweden en was een huurmoordenaar, die ook een rol speelde bij liquidaties aan de Costa del Sol plaatsvonden. De autoriteiten in Dubai noemden hem als een relatie van Ridouan Taghi.

