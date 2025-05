Albanese drugsorganisatie opgerold in Belgisch onderzoek

Invallen De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Leuven voerde vorige week dinsdag, in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek, verschillende huiszoekingen uit. De actie volgde op een langdurig gerechtelijk onderzoek naar een netwerk dat verdacht wordt van het professioneel opzetten van wietplantages in België en Frankrijk en het organiseren van internationale drugstransporten. De criminele groepering opereerde voornamelijk vanuit de regio’s Diest, Geel en Luik. Ze onderhielden criminele contacten in verschillende Europese landen en maakten gebruik van een uitgebreid logistiek netwerk.

Grootschalige politieactie

In totaal werden elf huiszoekingen in Diest, Geel, Herstal, Lummen, Luik, Oupeye en Tremelo uitgevoerd waarbij acht verdachten werden gearresteerd. FGP Leuven kreeg tijdens de actie ondersteuning van verschillende politiediensten en internationale partners. In totaal werden zo’n 90 politiemensen ingezet.

Albanië en Frankrijk

Er werden dinsdag ook gelijktijdige invallen gedaan in Albanië en Frankrijk, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten (SPAK uit Albanië en Police National – CPN de Longwy-Villerupt uit Frankrijk). De Europese politiedienst Europol speelde een coördinerende rol bij het uitwisselen van informatie en het ondersteunen van de internationale operatie.

Bij de huiszoekingen werden naast hoeveelheden cannabis (36,5 kilo), ketamine, cocaïne, xtc, lachgas en speed eveneens cash geld, vuurwapens en andere waardevolle bewijsstukken aangetroffen die door de recherche verder onderzocht zullen worden.

Start onderzoek

Het onderzoek startte in november 2023 onder leiding van het parket van Leuven, dat in juli 2024 een onderzoeksrechter vorderde. Die opende een gerechtelijk onderzoek wegens inbreuken op de drugswetgeving, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Langer vast

Op 20 en 21 mei werden zes verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De verdachten zijn allemaal aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. De raadkamer bevestigde vrijdag de aanhouding van vier verdachten. Zij blijven minstens één maand langer vastzitten. De andere twee verdachten vroegen uitstel en zullen komende vrijdag voor de raadkamer verschijnen.

De andere twee gearresteerden werden niet voorgeleid en mochten na het verhoor bij de politie vertrekken. Zij blijven wel verdachte in het onderzoek.

FGP Leuven zet het onderzoek voort en zal onder meer focussen op de recuperatie van het wederrechtelijk vermogen afkomstig van de opbrengsten van de cannabisplantages en de overige criminele activiteiten van de organisatie, zo meldt het parket Leuven.