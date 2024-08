‘Albanese politiechef en zoon zaten achter smokkel 446 kilo cocaïne naar Nederland’

Connect on Linked in

Een partij van 446 kilo cocaïne die begin 2021 in Nederland werd onderschept, was bedoeld voor een groep Albanezen en Nederlanders. De zoon van een politiechef in Tirana zou onder meer achter het drugstransport zitten. Dat schrijft het Albanese medium Pamfleti.

(Beeld: Eralbi Breçani en zijn vader, voormalig politiechef Erzen Breçani)

Maasvlakte

Volgens de aanklagers in Albanië wordt de inbeslagname van 446 kilo cocaïne in Nederland op 5 januari 2021 toegeschreven aan een criminele groep, die bestaat uit de verdachten Ismail Zeneli, Besmir Murtati, Eralbi Breçani en zijn vader Erzen Breçani. De coke werd aangetroffen in een container op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven.

Twee Nederlanders werden ter plaatse opgepakt: Roelof den O. (53) uit Zoelen, en Dirk Evert B. (39) uit Amersfoort.

Politiechef

Erzen Breçani was de ex-adjunct-directeur van de politie in Tirana, de hoofdstad van Albanië. De vier verdachten zouden volgens de Albanese autoriteiten samen met anderen en de begin 2022 in Ecuador geliquideerde drugsbaas Ergys Dashi hebben samengewerkt voor de smokkel van de 446 kilo coke vanuit Ecuador naar Nederland.

De verdachten kwamen in beeld na gekraakte chatgesprekken via Sky ECC.