Alle verdachten in moordzaak Toon Damen op vrije voeten | Rechtszaak gaat niet door

Beeld: Toon Damen junior

Doodgeschoten

De 37-jarige Damen werd in de nacht van 1 op 2 augustus 2022 doodgeschoten op de Borselestraat in het Tilburgse stadsdeel Reeshof. Op 11 december vorig jaar werden hiervoor twee Tilburgers gearresteerd.

Een week later volgde de aanhouding van een 36-jarige man uit Baarle-Nassau. Deze man zou donderdag voor het eerst voor de rechtbank in Breda verschijnen bij een pro-formazitting, maar hij is inmiddels vrijgelaten.

Niet rijp

“De officier achter de zaak niet rijp voor zitting”, gaf een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan bij het AD. De twee Tilburgers die voor hem waren aangehouden, werden eerder al vrijgelaten. Het onderzoek gaat nog wel door en de drie blijven verdachte in de zaak.

Advocaat Geoffrey Woodrow over het feit dat zijn cliënt, de hoofdverdachte, in vrijheid is gesteld: “Ik vond het al wonderbaarlijk dat zijn voorarrest in eerste instantie werd voortgezet. Mijn cliënt heeft vanaf de eerste seconde elke betrokkenheid bij deze zaak ontkend en er zijn gewoon onvoldoende concrete aanwijzingen om hem in hechtenis te houden.”