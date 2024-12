‘Alsnog gekraakte telefoons zaak Eris leveren aanwijzingen voorbereiden liquidaties op’

Moordploegjes In stukken die in het hoger beroep aan het dossier zijn toegevoegd, zitten berichten die justitie aan (hoofd)verdachten koppelt, over bijvoorbeeld observaties van te vermoorden doelwitten, de samenstelling van moordploegjes en betalingen van bloedgeld voor huurmoorden. Dit bericht Het Parool woensdag.

Codenaam

Uit Het Parool: ‘De nieuwe ontsleutelde berichten zijn gestuurd door of naar Gwensly G., met een account onder codenaam Max Payne – een personage uit een gewelddadig videospel.’

Er zijn bijvoorbeeld extra berichten opgedoken in het onderzoek naar de voorbereidingen voor de liquidatie van de criminele sportschoolhouder Robin van Ouwerkerk. De krant: ‘Uiteindelijk baalde de gebruiker van het account dat justitie aan Gwensly G. koppelt dat zijn clubje niet meteen de moord had kunnen plegen omdat ze bij deze ‘perfecte kans’ helaas ‘geen ijzer’ (vuurwapen) bij zich hadden.

Justitie ziet ook extra bevestigd dat verdachten, veelal betrokken bij motorbende Caloh Wagoh, een criminele organisatie vormden, met meerdere teams om te moorden, te observeren of sporen te wissen.

In oktober was er al sprake van dat het Eris-proces door de gekraakte telefoons van Gwensly G. vertraging zou oplopen.

Vijf liquidaties

De negentien verdachten in Eris, onder wie kopstukken en leden van Caloh Wagoh, zouden in 2017 in wisselende samenstellingen vijf liquidaties, voorbereidingshandelingen voor liquidaties en diverse geweldsdelicten hebben gepleegd. Ook verdenkt het OM veertien van hen van deelname aan een criminele organisatie. De verklaringen van kroongetuige Tony de G. zijn bepalend in het omvangrijke Eris-proces.

Het Openbaar Ministerie eiste begin dit jaar in het hoger beroep zes keer levenslang geëist tegen zes hoofdverdachten in het grote strafproces Eris. Naast Delano R., de leider van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, eist justitie levenslang tegen Greg R., Ferrel T., Jermaine B., Feno D. en Guyno O.. Tegen dertien medeverdachten zijn straffen tussen de zestien en 30 jaar cel geëist.