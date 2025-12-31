Amerikanen troffen cocaïnefabriekje, zegt Colombiaanse president

Maracaibo Dat zou volgens Petro zijn gebeurd in de buurt van de Venezolaanse havenstad Maracaibo. Hij noemde de faciliteit onderdeel van activiteiten van de van oorsprong Colombiaanse ELN-guerrillagroep, die volgens hem betrokken is bij drugshandel langs de Colombia-Venezuela-grens.

Maandag maakte het Southern Command van de Amerikaanse krijgsmacht bekend dat deze week de dertigste aanval op een vermoedelijke drugsboot heeft plaatsgevonden in het oostelijke deel van de Stille Oceaan. Twee mannen zouden daarbij zijn gedood.

107 slachtoffers

Volgens Associated Press heeft de campagne van de VS inmiddels geleid tot minstens 107 dodelijke slachtoffers sinds de operaties in september zijn begonnen. De VS noemen dit een gewapend conflict tegen drugskartels die de veiligheid van het land in gevaar brengen. De aanvallen zijn waarschijnlijk niet toegestaan onder internationale maritieme wetgeving.

Lichamen aangespoeld

The New York Times schreef dinsdag dat aan de Colombiaanse kust, op het schiereiland La Guajira, voor het eerst resten van lichamen en delen van een vaartuig zijn aangespoeld. Een Colombiaanse filmde eerder na knallen op zee een rookpluim, die kennelijk was veroorzaakt door een aanval door Amerikanen op een vermeende drugsboot.

Vissers aan de noordkust van Colombia en Venezuela, en ook bij de Nederlandse eilanden Aruba en Curaçao, voelen zich niet meer veilig op zee.