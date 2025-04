Amsterdam-Noord: voordeur doorzeefd met kogels, handgranaat bij familielid

(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)

Buurtbewoners van de Wielewaalstraat werden vannacht opgeschrikt door harde knallen, even later bleek dat er bij een woning de voordeur was beschoten met een vuurwapen. Voor de woning liggen meerdere kogelhulzen, die zijn onderzocht door de forensische opsporing. De politie zocht direct in de omgeving naar een zwarte motor met twee verdachten.

Handgranaat

Even later werd duidelijk dat er bij een familielid even verderop in de Kwartelstraat een handgranaat voor de deur was gelegd, vermoedelijk door dezelfde daders. De explosievenverkenner van de politie is ter plaatse geweest en heeft onderzoek gedaan naar de granaat. Een groot gedeelte van de straat werd afgesloten en omwonenden moesten binnen blijven. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) is ter plaatse geweest en heeft de granaat opgeruimd samen met de forensische opsporing.

Ten tijde van de schoten was in de woning een gezin aanwezig met een jong kind. Of de daders nog zijn aangetroffen is niet bekend. Waarom de twee woningen doelwit waren is nog onduidelijk.