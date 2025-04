‘Amsterdamse agent verkocht politie-info voor 27.000 euro’

Bekennende verklaring Na twaalf onrechtmatige bevragingen heeft hij ‘minimaal 42’ gevoelige gegevens doorgegeven, zo is de verdenking. Dat ging vooral om kentekengegevens en identiteitsgegevens, maar hij heeft ook gekeken of er onderzoeken liepen tegen bepaalde personen, en of er acties op til waren. El A. heeft recent een deels bekennende verklaring afgelegd.

iPhone

De politie vond bij toeval in een ander onderzoek een chat in een iPhone, waaruit op te maken viel dat er tegen betaling informatie uit politiesystemen werd opgevraagd. Onderzoek van de Rijksrecherche leidde vervolgens naar minstens tien verschillende accounts van Amsterdamse agenten, waarvan drie hondengeleiders. El A. wordt de verdachte. Hij zou ook op accounts van collega’s in de systemen informatie hebben opgevraagd, bijvoorbeeld via het systeem aan boord van politieauto’s als hij met een collega op pad was.

Gokverslaving

Fouad el A. (36) staat in Amsterdam ingeschreven, maar woont met zijn partner en kinderen elders in Noord-Holland, de speurders constateren dat hij zijn woning in Amsterdam illegaal verhuurt. Ook tobt El A. kennelijk met een gokverslaving.

Eerder was al duidelijk dat aan rechercheurs van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een foto was getoond van Anouar el A., de broer van Fouad el A.. Een anonieme informant lichtte de TCI in dat de broer van die man info uit de politiesystemen haalt: 400 euro voor een kenteken.

Anouar el A. blijkt in Amsterdam op straat “Banoe” te worden genoemd en zit diep in de drugswereld.

Microfoons

Doordat de recherche geheime microfoons in auto’s van de verdachten weet te plaatsen krijgt de Rijksrecherche een flink dossier met aanwijzingen voor de corruptie van El A.. In de opgenomen gesprekken is regelmatig sprake van het opvragen van informatie.

De Rijksrecherche denkt dat een deel van de opdrachten komt van een bekende criminele familie uit Utrecht en van een Amsterdamse crimineel.

Dealer

Op 24 juni 2024 is Fouad el A. gearresteerd. De politie doet ook een inval in het huis van een 22-jarige man bij zijn broer Anouar vrijwel dagelijks over de vloer komt. Daar nemen de agenten handelshoeveelheden van een reeks verschillende drugs in beslag. In de bewuste woning treft de politie ook een pistoolmitrailleur en cash geld.

Er is in de zaak nog een vierde verdachte die justitie ook verdenkt van het helen en verkopen van door El A. gestolen politie-informatie.

Dinsdag is er bij de rechtbank in Amsterdam opnieuw een voorbereidende zitting in de zaak. De advocaten van de verdachten hebben aan Het Parool gezegd bij de inhoudelijke behandeling (in juni) te zullen reageren op de beschuldigingen.

De inmiddels ontslagen Fouad el A. is na zijn gedeeltelijke bekentenis een maand na zijn arrestatie tot aan de inhoudelijke zitting, onder voorwaarden, op vrije voeten gesteld.

Zie ook:

Anderhalf jaar cel voor ex-politieagent voor verkopen informatie

‘