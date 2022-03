Amsterdamse bakkerij voor de tweede maal beschoten

Connect on Linked in

Bakkerij Marrakech aan de Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de tweede keer deze week beschoten. Er zijn meerdere kogelgaten in de winkelruit te zien. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft in de omgeving iemand aangehouden, aldus AT5. Of deze verdachte inderdaad iets met de beschieting te maken heeft wordt nog onderzocht. De schoten vielen even na 02.30.

In de nacht van woensdag op donderdag werd de zaak ook beschoten en constateerde de politie meerdere kogelgaten in de ramen. Ook toen vielen er geen gewonden. Het tijdstip van de aanslag was eveneens rond 02.30.