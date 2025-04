Amsterdamse deken: ‘Aangehouden advocaat Shukrula hield zich aan regel van twee advocaten in EBI’

Door Joost van der Wegen

Schokkend

De dekens van de Amsterdamse advocatenorde, Jacqueline Schaap en Barbara Rumora-Scheltema, schrijven dat de arrestatie van advocaat Shukrula een schokkende gebeurtenis is: ‘Uiteraard gaat het in dit stadium alleen nog om een verdenking. Wel benadrukken wij dat het Marengo-proces in alle opzichten uitzonderlijk is en dat hetgeen zich rond de hoofdverdachte voordoet niet tekenend is voor de strafrechtadvocatuur in het algemeen. Er moet voor worden gewaakt om uit een zeer specifiek geval en zeer specifieke omstandigheden algemene conclusies te trekken. Dat geldt ook voor het toezicht.’

Aanwezig

De deken zegt pas heel kort tevoren door de rechter-commissaris geïnformeerd over de op handen zijnde arrestatie van mr. Shukrula. ‘De deken is vervolgens aanwezig geweest bij verschillende doorzoekingen, dit in verband met het verschoningsrecht van de advocaat. De rol van de deken daarbij is om erop toe te zien dat vertrouwelijke informatie, die geen verband houdt met het onderzoek, vertrouwelijk blijft.’

Vito Shukrula wordt verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie van Taghi en zou berichten hebben doorgespeeld aan andere criminelen. Ridouan Taghi heeft bij monde van advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen stellig ontkend dat hij contact met de buitenwereld heeft gezocht via Shukrula.

Schorsing

Meteen na ontvangst van een kopie van het bevel tot bewaring van de rechter-commissaris heeft de deken een verzoek tot schorsing van mr. Shukrula ingediend bij de Raad van Discipline. Dit is standaard wanneer een advocaat in voorlopige hechtenis wordt genomen, aldus de deken. Volgende week beslist de Raad over dit verzoek.

‘Daarnaast is de deken druk bezig geweest met het regelen en mogelijk maken van de waarneming van de overige praktijk van mr. Shukrula. De deken is sinds de arrestatie ook in constant overleg met de ketenpartners rechtspraak en Openbaar Ministerie, de waarnemers en de verdediging van mr. Shukrula.’

De Amsterdamse deken: ‘Ieder bezoek voor rechtsbijstand in de EBI moet door twee advocaten gezamenlijk plaatsvinden’

Gezamenlijk

De deken geeft aan dat het beleid is van de gezamenlijke dekens om er bij advocaten, die rechtsbijstand verlenen aan cliënten in de EBI, op aan te dringen dat ieder bezoek altijd door twee advocaten gezamen­lijk plaatsvindt: ‘Dit beleid is door de deken ook opgelegd aan de advocaten in deze zaak. Afgaande op de aan ons verstrekte informatie is die regel ook door de advocaten nageleefd. Wij hebben bij het aantreden van de nieuwe advocaten en geduren­de de periode van rechtsbijstand verschillende gesprekken met hen gevoerd. Over de inhoud van die gesprekken kunnen wij vanwege de geheimhouding geen mede­delingen doen.’

Ambtsbericht

Het strafrechtelijk onderzoek naar Vito Shukrula is in december 2024 begonnen met informatie van de AIVD. In een zogenoemd ambtsbericht aan justitie meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst dat de advocaat berichten van zijn cliënt Ridouan Taghi naar buiten doorgeeft aan personen uit het criminele netwerk van Taghi.