Amsterdamse deken wil Taghi’s advocaat Vito Shukrula per direct schorsen

Naar verwachting wordt er binnen twee weken een beslissing genomen over het verzoek. Shukrula zou de verdediging van Taghi inmiddels hebben neergelegd.

De 36-jarige advocaat is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is in bewaring gesteld, wat betekent dat hij veertien dagen langer vast moet blijven zitten.

Doorgeefluik

Het strafrechtelijk onderzoek naar Vito Shukrula is in december 2024 begonnen met informatie van de AIVD. In een zogenoemd ambtsbericht aan justitie meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst dat de advocaat berichten van zijn cliënt Ridouan Taghi naar buiten doorgeeft aan personen uit het criminele netwerk van Taghi.